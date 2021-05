Nagrywał kobietę w przymierzalni, został zatrzymany Data publikacji 13.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nagrywał kobietę, która w przymierzalni mierzyła ubrania. Cała sytuację zauważył partner 25-latki, który ujął podglądacza i powiadomił policjantów. Mężczyzna usłyszał zarzut utrwalania wizerunku wbrew woli osoby nagrywanej. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek białostoccy policjanci zatrzymali 32-latka. Mężczyzna podejrzany jest o utrwalanie wizerunku kobiety w przymierzalni. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w sklepie z tekstyliami w jednej z białostockich galerii. Tam partner kobiety będącej w przymierzalni zauważył, że obok drzwi stoi mężczyzna, który co chwila przesuwa po podłodze plecak w kierunku drzwi przymierzalni. 26-latek zainteresował się dziwnym zachowaniem mężczyzny i podszedł do niego. Zauważył wtedy, że ten w ręku trzyma smartfon, na którym widać było jego partnerkę mierzącą ubrania. 26-latek natychmiast podzielił się z pracownikami sklepu tym, co zauważył i wezwał policjantów. Widząc podglądacza kierującego się do wyjścia, ujął go razem razem z pracownikiem ochrony. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy ostatecznie zatrzymali 32-latka nagrywającego kobietę w sklepowej przymierzalni. Mundurowi zabezpieczyli też sprzęt, jakim posługiwał się podglądacz. W plecaku miał zainstalowaną kamerę połączoną ze smartfonem oraz powerbank. Policjanci przeszukali też dokładnie mieszkanie 32-letniego białostoczanina. Znaleźli tam dwa komputery, na których znajdowały się nagrania. Komputery trafiły do policyjnego laboratorium, gdzie biegli przeanalizują ich zawartość. 32-latek trafił do policyjnego aresztu, a wczoraj usłyszał zarzut utrwalania wizerunku osoby, wbrew woli osoby nagrywanej. Śledczy w tej chwili analizują pochodzenie nagrań, jakie znaleźli na komputerach i telefonie zatrzymanego mężczyzny.

Za przestępstwo utrwalania wizerunku wbrew woli osoby nagrywanej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

