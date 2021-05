TRWAJĄ POSZUKIWANIA ZAGINIONEJ 79-LETNIEJ KOBIETY Data publikacji 25.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny dzień trwają poszukiwania zaginionej 79-letniej Zinaidy Nowik, która wczoraj wyszła z mieszkania na terenie gminy Michałowo.

Dziś policjanci kontynuują poszukiwania zaginionej 79-letniej kobiety. Mieszkanka Bondar wczoraj wyszła z domu i do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną. Mundurowi przeszukują tereny okolicznych łąk oraz tereny wodne. Policjantów wspierają również strażacy, podlascy pogranicznicy oraz wojskowi. Działania prowadzone są zarówno z ziemi, wody, jak i z powietrza przy wykorzystaniu specjalistycznych dronów. Na lądzie poszukujących zaginionej kobiety wspomagają policyjne psy tropiące. Dzisiaj do prowadzących poszukiwania policjantów dołączyli również ratownicy z Grupy Ratowniczej Nadzieja.

Przypominamy:

79-letnia Zinaida Nowik w dniu zaginięcia ubrana prawdopodobnie była w polar koloru zielonego, spodnie koloru szarego i chustę koloru różowego.

Rysopis zaginionej: średnia budowa ciała, siwe włosy sięgające do ramio związane w kucyk, wzrost około 170 cm.

Wszystkie osoby, które widziały zaginioną lub mogą pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, proszone są o kontakt pod numerem telefonu 47 711 24 73 lub numer alarmowy 112.