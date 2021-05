Areszt za kradzież biżuterii w sklepie jubilerskim

Kryminalni z białostockiej komendy wojewódzkiej i miejskiej zatrzymali 3 osoby podejrzane o kradzież biżuterii. Do tego zdarzenia doszło pod koniec kwietnia, w jednym ze sklepów jubilerskich w Białymstoku. Wówczas, do lokalu weszła para, która pod pretekstem kupna złotego łańcuszka, poprosiła o ich obejrzenie. Chwilę później dołączył do nich wspólnik. W momencie, kiedy mężczyzna rozmawiał z ekspedientką, złodziejska para wykorzystała jej nieuwagę i zabrała stojak z biżuterią. Po tym, wszyscy wybiegli ze sklepu i odjechali w nieznanym kierunku. Właściciel oszacował straty na 17 tysięcy złotych. Kryminalni wpadli na trop sprawców w ubiegłym tygodniu. Pomogło im w tym nagranie z monitoringu, które zarejestrowało całe zdarzenie. Policjanci zatrzymali podejrzanych tydzień temu w Wołominie. Okazali się nimi obywatele Rumunii w wieku 28, 30 i 45 lat. W trakcie prowadzonych czynności wyszło na jaw, że 45-latka była poszukiwana 2 listami gończymi do odbycia kary 28 dni pozbawienia wolności za kradzieże. Cała trójka usłyszała zarzuty kradzieży. Decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu. Zgodnie z Kodeksem karnym za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.