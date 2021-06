BEZPIECZNA DROGA W OKU KAMERY POLICYJNEGO DRONA Data publikacji 28.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, podczas pierwszych wakacyjnych wyjazdów. Policjanci skontrolowali ponad 150 pojazdów, ujawnili 138 wykroczeń, w tym 94 dotyczyło przekroczeń prędkości.

Czas wakacji to okres wzmożonych wyjazdów. W sobotę, na terenie powiatu białostockiego, policjanci przeprowadzili działania "Bezpieczna droga". Wszystko po to, by każdy mógł bezpiecznie wyjechać i dotrzeć do celu. Oprócz zapewnienia kierowcom bezpieczeństwa, mundurowi służyli radą i pomocą. Policjanci sprawdzali stan trzeźwości kierowców i sposób przewożenia pasażerów.

36 policjantów białostockiej drogówki skontrolowało ponad 150 pojazdów. Mundurowi odnotowali 94 przypadki przekroczeń prędkości. Szczególną uwagę zwracali na zachowania kierowców wobec pieszych oraz samych pieszych na przejściach. Oko kamery policyjnego drona miało pomóc w ujawnieniu wykroczeń popełnianych przez kierowców wobec pieszych.

Policjanci cały czas przypominają o przestrzeganiu przepisów i apelują o:

rozwagę podczas jazdy i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w szczególności stosowanie się do ograniczeń prędkości, respektowanie praw pieszych;

niewsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie;

odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także za życie i zdrowie innych uczestników ruchu drogowego;

wysoką kulturę jazdy i wzajemny szacunek.

Opis filmu: Zdjęcie policyjnego radiowozu, obok którego stoi policyjny dron. Pojawia się napis: „Bezpieczna droga” z policjantami białostockiej drogówki. Policjanci stoją przy otwartej skrzyni, w której umieszczony jest dron. Policjant montuje kamerę, as następnie śmigła do drona. Widok droga ustawionego przed radiowozem. Policjant trzyma specjalny tablet, którym steruje urządzeniem. Zbliżenie na ekran. Nagrania z drona, które zarejestrowało dwa wykroczenia : nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach,wyprzedzanie tuż przed przejściem dla pieszych. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 41 MB)