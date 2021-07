FILM O ZMIANACH W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO

Link odsyłający do artykułu o wprowadzonych 1 czerwca wybranych zmianach w przepisach ruchu drogowego.

Opis filmu: W tle muzyka typu rock, mocne brzmienie. Pojawia się zdjęcie. Na pierwszym planie dziewczyna w różowej sukience, która trzyma w dłoniach elektryczną hulajnogę. Za nią kobieta w białej bluzce, jeansowych spodenkach, która trzyma rower. Jako trzecia stoi umundurowana policjantka w żółtej, odblaskowej kamizelce. 3 osoby stoją przed przejściem dla pieszych. Od prawej strony pojawia się napis: „ Pamiętasz o przestrzeganiu nowych przepisów? Przypominamy kilka z nich...” Zdjęcie umundurowanej policjantki z ruchu drogowego, która ma założoną żółtą, odblaskową kamizelkę z napisem „POLICJA”. Pojawia się napis: „ Przechodzisz przez przejście? Nie korzystaj z telefonu! Dbaj o swoje bezpieczeństwo!”. Dziewczyna w różowej sukience pisze na telefonie komórkowym i wchodzi na przejście dla pieszych. Umundurowana policjantka, która stoi po drugiej stronie przejścia, wyciąga dłoń przed siebie. Dziewczyna zatrzymuje się, chowa telefon do torebki i idzie dalej. Zdjęcie umundurowanej policjantki przed przejściem dla pieszych. Pojawia się napis: „ Na przejściu dla pieszych ZAWSZE przeprowadzaj rower i hulajnogę elektryczną. Możesz przejechać jedynie w miejscach z wyznaczoną drogą dla rowerów. Widok na przejście dla pieszych. Do przejścia podchodzi kobieta w białej bluzce, jeansowych spodenkach, z kaskiem rowerowym na głowie. Kobieta podchodzi do przejścia prowadząc rower. Po jej prawej stronie jedzie na hulajnodze elektrycznej dziewczyna w różowej sukience, wje3żdża na przejście dla pieszych. Umundurowana policjantka stojąca po drugiej stronie przejścia dla pieszych wyciąga przed siebie tarcze do zatrzymywania pojazdów. Dziewczyna w różowiej sukience schodzi z hulajnogi elektrycznej, przeprowadza ją przez przejście. Za nią idzie kobieta przeprowadzająca rower. Zdjęcie umundurowanej policjantki, która stoi przy ścieżce dla pieszych. Pojawia się napis: „ Jazda we dwójkę hulajnogą jest zabroniona!”. Ścieżką rowerową, na elektrycznej hulajnodze jadą dwie kobiety. Umundurowana policjantka wyciąga przed siebie tarcze do zatrzymywania pojazdów. Kobiety schodzą z hulajnogi i prowadzą ją. Zdjęcie zrobione przed przejściem dla pieszych. Po lewej stronie kobieta trzymająca rower, w środku umundurowana policjantka, po prawej stronie dziewczyna z elektryczna hulajnogą. Pojawia się napis: „ Pamiętaj! Bezpieczeństwo na drodze to9 nasza wspólna sprawa!”.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 46.83 MB)