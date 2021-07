POLICJANT Z PASJĄ DO MUZYKI Data publikacji 21.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na co dzień policjant służby kryminalnej. Poza służbą kochający ojciec, autor tekstów i wykonawca utworów muzycznych. Jak twierdzi funkcjonariusz muzyka to jego pasja od dzieciństwa. Inspiracją do tworzenia piosenek jest jego dziecko i otaczająca go rzeczywistość. Mundurowy nagrał już 5 utworów, 2 z nich możecie posłuchać...

Służba w policji to ciężka i odpowiedzialna praca. Wymaga poświęcenia czasu wolnego. Jednak białostocki kryminalny jest w stanie znaleźć chwilę wolnego na tworzenie muzyki. Na co dzień pełni służbę w Wydziale Kryminalnym białostockiej komendy. Przez 13 lat swojej służby dał się poznać jako przyjacielski i zaangażowany w to, co robi policjant. Przy tym pełen entuzjazmu i chęci do działania. Poza służbą znajduje wolną chwilę, aby oddać się swojej muzycznej pasji. Jest autorem muzycznych tekstów i wykonawcą utworów. Jak sam mówi z muzyką urodził się, a inspiracją jest jego dziecko i otaczająca go rzeczywistość. Jak przyznaje kryminalny, pogodzenie życia rodzinnego, obowiązków służbowych i pasji nie zawsze jest łatwe, jednak możliwe, co daje poczucie spełnienia.

Policjant do tej pory nagrał 5 utworów, 2 z nich możecie posłuchać...

Nagranie audio By zapomnieć Cię Skarbie...