Mistrzostwa Służb Mundurowych i Paramundurowych w Ratownictwie

W Mistrzostwach Służb Mundurowych i Paramundurowych w Ratownictwie, zorganizowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocką wspólnie z Komendą Miejską Policji w Białymstoku, wystartowało 10 drużyn reprezentujących różne formacje mundurowe i paramundurowe. Uczestnicy zmierzyli się z 8 realistycznymi konkurencjami, które sprawdzały ich wiedzę i umiejętności, refleks oraz zdolność współpracy w sytuacjach zagrożenia życia. Scenariusze przygotowane przez organizatorów były niezwykle wymagające i wiernie odwzorowywały realne zdarzenia, z jakimi uczestnicy mistrzostw mogą spotkać się każdego dnia. Rozlokowane na terenie Białegostoku i Wasilkowa konkurencje polegały między innymi na udzieleniu pomocy podczas wypadku komunikacyjnego, przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dziecka i osoby dorosłej po tonięciu czy też zabezpieczeniu ran mężczyzny i kobiety po awanturze po użyciu niebezpiecznego przedmiotu. Każda ze scenek symulowała nagłe wypadki, urazy, zatrzymanie krążenia czy działania w trudnych warunkach terenowych. Wszystkie drużyny musiały wykazać się nie tylko znajomością procedur, ale również odpornością na stres i umiejętnością podejmowania decyzji pod presją czasu. Po dniu zmagań i rywalizacji, kolejnego dnia odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, drugie miejsce strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, natomiast miejsce trzecie funkcjonariusze reprezentujący podlaską policję. Mistrzostwa były nie tylko okazją do sprawdzenia swoich umiejętności, ale również możliwością wymiany doświadczeń między ratownikami.