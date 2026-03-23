Policjanci i funkcjonariusze KAS zlikwidowali w Łapach nielegalny salon gier hazardowych Data publikacji 23.03.2026

Nielegalny salon gier hazardowych zlikwidowali w Łapach policjanci oraz funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiego KAS. Zabezpieczono 5 maszyn do gier hazardowych oraz gotówkę. Zarzut pomocnictwa w urządzaniu nielegalnych gier hazardowych usłyszał 22-latek obsługujący lokal.

Policjanci z Komisariatu Policji w Łapach oraz funkcjonariusze białostockiej Służby Celno-Skarbowej skontrolowali jeden z lokali w Łapach. Z ustaleń mundurowych wynikało, że urządzane są w nim nielegalne gry hazardowe na automatach. Wewnątrz przebywał 22-letni mężczyzna, który nadzorował nielegalny salon gier. Jak ustalili funkcjonariusze, prowadził selekcję wchodzących do lokalu klientów, wykorzystując do tego zainstalowany monitoring oraz elektrozamek w drzwiach. W wyniku kontroli lokalu funkcjonariusze zabezpieczyli 5 maszyn tak zwanych „jednorękich bandytów”, a także między innymi 5 tysięcy złotych oraz telefony komórkowe. 22-latek usłyszał zarzut pomocnictwa w urządzaniu gier hazardowych wbrew obowiązującym przepisom. Grozi mu kara do lat 3 pozbawienia wolności. Oprócz sankcji karnych osobom urządzającym nielegalne gry hazardowe grozi kara pieniężna w wysokości 100 tysięcy złotych za każdy nielegalny automat.