Policjant na urlopie ratował życie 65-latka Data publikacji 29.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusz białostockiej komendy przebywający na urlopie, uratował życie 65-letniemu mężczyźnie. Jako pierwszy podjął resuscytację krążeniowo-oddechową wobec mężczyzny, który nagle osunął się na ziemię. Jeszcze przed przyjazdem karetki poszkodowany odzyskał przytomność.

Gdy policjant usłyszał krzyk dochodzący z sąsiedztwa, natychmiast ruszył na pomoc. Na miejscu zobaczył leżącego na ziemi mężczyznę. 65-latek nie reagował i nie oddychał. Mundurowy błyskawicznie ocenił jego stan i rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Do pomocy włączyły się także osoby znajdujące się w pobliżu. Liczyły się sekundy. Po kilku minutach funkcjonariusz przywrócił mężczyźnie funkcje życiowe. Jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego poszkodowany odzyskał przytomność. Załoga karetki zabrała 65-latka do szpitala.

To zdarzenie pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja w sytuacjach zagrożenia życia. Natychmiastowa pomoc przy zatrzymaniu krążenia znacząco zwiększa szanse na przeżycie i powrót do zdrowia.