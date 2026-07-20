Po służbie zatrzymał na gorącym uczynku sprawcę usiłowania rozboju - AktualnościKMP Białystok

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Po służbie zatrzymał na gorącym uczynku sprawcę usiłowania rozboju

Data publikacji 20.07.2026
Powrót
Drukuj

Przechodnie widzieli, jak młody mężczyzna kopie i bije starszego człowieka. Nikt mu nie pomógł. Dopiero policjant wracający ze służby obezwładnił napastnika. Okazało się, że agresor żądał papierosa i telefonu, inaczej zabije mężczyznę. Teraz grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Policjant z białostockiej dwójki po zakończonej służbie, gdy wracał do domu samochodem zauważył, jak w centrum Białegostoku młody mężczyzna kopie i bije starszego. Wybiegł z pojazdu i po krótkim pościgu obezwładnił napastnika. Gdy policjant trzymał agresora, pokrzywdzony zadzwonił na numer alarmowy. Był jednak na tyle zdenerwowany, że nie był w stanie przekazać żadnych informacji. To policjant powiadomił dyżurnego białostockiej komendy. Chwilę później z pomocą przyjechali policjanci z białostockiej patrolówki. Jak ustalili, 58-latek przechodząc obok przystanku, został zaczepiony przez nieznanego młodego mężczyznę. Chodziło o papierosa. Gdy odmówił, młodzieniaszek zaczął go wyzywać i grozić. 58-latek odszedł, jednak agresor szedł za nim, wciąż mu grożąc. Później zaczął bić i kopać 58-latka, który upadł na chodnik. Mężczyzna próbował zadzwonić na numer alarmowy i właśnie wtedy napastnik zażądał od niego telefonu grożąc, że go zabije. Mimo tego, że obok byli przechodnie, a on sam wołał o pomoc, nikt mu nie pomógł. Chwilę później zainterweniował policjant wracający ze służby. Napastnik próbował jeszcze uciekać, ale został dogoniony i obezwładniony. Sprawcą okazał się 22-letni mieszkaniec Wasilkowa, który trafił do policyjnej celi. Teraz może mu grozić nawet do 15-lat pozbawienia wolności.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 19.73 MB)

Powrót na górę strony