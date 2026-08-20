Chciał sprzedać przedmioty wykonane z kości słoniowej - grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności Data publikacji 20.08.2026 Powrót Drukuj 67-latek na portalu ogłoszeniowym wystawił na sprzedaż przedmioty wykonane z kości słoniowej. Policjanci w mieszkaniu mężczyzny zabezpieczyli laskę spacerową z popiersiem oraz pozłacany zestaw do szycia w etui oferowanych do sprzedaży przez 67-latka za 10500 złotych. Jeśli opinia biegłego wskaże, że pochodzą od zwierzęcia, które jest objęte ochroną gatunkową, mężczyźnie będzie groziła kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą białostockiej komendy ustalili, że na jednym z portali społecznościowych osoba sprzedaje przedmioty z kości słoniowej - laskę spacerową z popiersiem za 2500 złotych oraz pozłacany zestaw do szycia w etui oferowany za 8000 złotych. Funkcjonariusze zajmujący się sprawą ustalili, kto wystawił takie ogłoszenie i gdzie aktualnie znajdują się oferowane w nim rzeczy. Drzwi policjantom otworzył zaskoczony mężczyzna. 67-latek tłumaczył policjantom, że kupił je na zagranicznych aukcjach i zamierzał sprzedać, żeby zarobić. Mundurowi zabezpieczyli oba przedmioty. Jeśli opinia biegłego wskaże, że pochodzą od zwierzęcia, które jest objęte ochroną gatunkową, mężczyźnie będzie groziła kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Słoń jest gatunkiem objętym ochroną gatunkową i znajduje się na liście międzynarodowej Konwencji Waszyngtońskiej, w skrócie CITES. Jej celem jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi.