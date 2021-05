ZATRZYMANY NA GORĄCYM UCZYNKU ZA OSZUSTWO "NA POLICJANTA" Data publikacji 10.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 18-latka w chwili, gdy przyszedł odebrać pieniądze od seniorki. Mężczyzna w oszustwie "na policjanta", pełnił rolę tak zwanego "odbieraka". Ten sam mężczyzna w połowie kwietnia, odebrał od białostoczanina ponad 50 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

Podlascy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, w środę, zatrzymali podejrzanego o oszustwa metodą „na policjanta”. Do pierwszego oszustwa, w jakim mężczyzna brał udział doszło w połowie kwietnia, na osiedlu Starosielce w Białymstoku. Wtedy do 79-latka zadzwonił mężczyzna, który podał się za policjanta. Przekazał informację, że grupa przestępcza planuje okraść jego dom, bo wie, że ma schowane w nim pieniądze. Dzwoniący oszust dodał też, że mężczyzna musi natychmiast zamknąć drzwi i okna oraz zebrać wszystkie swoje oszczędności. W trakcie dalszej rozmowy podszywający się pod funkcjonariusza Policji polecił seniorowi przekazać wszystkie zgromadzone w domu pieniądze jego koledze, który też miał być policjantem. 79-latek uwierzył w opowiedzianą mu historię i przekazał ponad 50 tysięcy złotych mężczyźnie, który zapukał do jego drzwi.

Nad sprawą pracowali kryminalni z komendy wojewódzkiej i miejskie Policji w Białegostoku. Ich ustalenia i wszelkie tropy prowadziły do Łodzi. Wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ustalili, że w przestępstwo to może być zamieszany 18-letni mieszkaniec tego miasta. Mężczyzna został zatrzymany na początku maja, na osiedlu Sienkiewicza w Białymstoku. 18-latek wpadł na gorącym uczynku, podczas próby odebrania pieniędzy od kolejnej ofiary - 89-letniej białostoczanki. Jak ustalili kryminalni, oszuści przekazywali 89-latce informację o tym, że jej oszczędności są zagrożone, bo szajka złodziei próbuje ją okraść. Aby nie stracić oszczędności życia, kazali jej zebrać wszystkie pieniądze i przekazać je "policjantowi", który miał się po nie zgłosić. 18-latkowi nie udało odebrać się pieniędzy od seniorki, gdyż chwilę przed tym został zatrzymany przez kryminalnych. Jak ustalili policjanci, w całym procederze mężczyzna pełnił rolę „odbieraka”. 18-latek usłyszał zarzut oszustwa i usiłowania oszustwa. Decyzją sądu trafił do aresztu na 3 miesiące.

Zgodnie z Kodeksem karnym za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Opis filmu: Pojawia się logo Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Policyjny technik kryminalistyki pobiera od zatrzymanego odciski palców. Policjant kryminalny w cywilnych ubraniach, na ramieniu ma założoną żółtą opaskę z napisem „Policja”. Funkcjonariusz zakłada zatrzymanemu kajdanki na ręce trzymane z tyłu, blokuje kajdanki. Policjanci prowadzą mężczyznę przez plac do drugiego budynku. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 38.06 MB)