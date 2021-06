BIAŁOSTOCKI POLICJANT MISTRZEM POLSKI W BRAZYLIJSKIM JIU-JITSU Data publikacji 15.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad rok intensywnych treningów na macie przyniosło efekty. Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wywalczył tytuł Mistrza Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu w dwóch formułach Gi i No Gi. Zawody odbyły się w Mińsku Mazowieckim w minioną sobotę.

Na hali sportowej w Mińsku Mazowieckim, podczas minionej soboty, odbyły się I Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu Gi i No Gi . W zmaganiach wzięło udział około 400 funkcjonariuszy z różnych służb. W zawodach nie mogło zabraknąć utalentowanego zawodnika - policjanta z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Wystartował on w kategorii do 88,3 kilogramów adult białe pasy w kimonach oraz do 91,5 kilogramów master I białe pasy bez kimon. Po ciężkich stoczonych pojedynkach, nasz policjant Dawid wywalczył dwa pierwsze miejsca. Tym samym zdobył tytuł Mistrza Polski Służb Mundurowych.

Brazylijskie jiu-jitsu to brazylijski sport walki wywodzący się z ju-jitsu, zapasów i judo, który wyróżnia się naciskiem na walkę w parterze. Wymaga ona od zawodnika dużej sprawności. Dominują w niej dźwignie, duszenia oraz inne techniki unieruchamiania przeciwnika. Stosuje się też rzuty mające na celu sprowadzenie przeciwnika do parteru. Chwyty w parterze często wykonuje się nogami poprzez zahaczenie lub objęcie części ciała przeciwnika.

Dziś, Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Maciej Daniel Wesołowski pogratulował Dawidowi osiągniętych wyników i życzył kolejnych sukcesów.

Dawid ogromne gratulacje!