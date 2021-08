Zuchwały złodziej w rękach policjantów Data publikacji 25.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z białostockiej dwójki zatrzymali podejrzanego o kradzież puszki z pieniędzmi. Datki zbierane były na leczenie chorego dziecka. Łupem złodzieja padło około tysiąca złotych. Zatrzymany 36-latek usłyszał już zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec lipca w jednym ze sklepów na osiedlu Sienkiewicza, doszło do kradzieży puszki z pieniędzmi. Jak ustalili policjanci, do sklepu wszedł mężczyzna, który wykorzystał chwilową nieuwagę personelu i zabrał z lady drewnianą skrzynkę, do której wrzucane były pieniądze. Datki zbierane były na leczenie chorego dziecka. W chwili kradzieży w puszce znajdowało się około 1000 złotych. Pierwsze informacje o kradzieży oraz nagranie z kamery sklepowej przekazała mundurowym właścicielka sklepu. Właśnie od tej chwili, policjanci z Komisariatu Policji II w Białymstoku zaczęli ustalać tożsamość podejrzanego mężczyzny. Okazał się nim 36-letni białostoczanin, którego funkcjonariusze zatrzymali w minioną niedzielę w mieszkaniu. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.11 MB)