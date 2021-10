PIERWSZY START W SEZONIE I BRĄZ W PUCHARZE POLSKI Data publikacji 04.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Bardzo dobrze rozpoczął się nowy sezon startowy dla naszej policjantki. Wczoraj, na hali sportowej w Siedlcach, odbył się Puchar Polski w Kulturystyce i Fitness. Sierżant Marlena Mosiej w swojej kategorii bikini fitness zdobyła brązowy medal.

W niedzielę, na hali sportowej w Siedlcach, odbył się Puchar Polski IBFF & WPF w Kulturystyce i Fitness. Oczywiście nie mogło zabraknąć naszej białostockiej policjantki, która rywalizowała w kategorii bikini fitness. Z pierwszych w tym sezonie zawodów wróciła z brązowym medalem. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne starty!

Sierżant Marlena Mosiej ponad 3 lata służy w szeregach podlaskiej Policji. Na co dzień pełni służbę w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Jako patrolowiec codziennie pomaga mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów. A po służbie każdą wolną chwilę poświęca swojej największej pasji jaką jest sport i zdrowe odżywianie. Jak mówi Marlena: "Sportem zajmuję się od dziecka. Już w szkole podstawowej brałam udział w różnego rodzaju zawodach. Jednak to siłownia oraz zdrowe odżywianie dają mi największą satysfakcję. Spróbowałam swoich sił w zawodach bikini fitness i wiem, że to jest to co chcę robić w wolnym czasie. Służba w Policji również wymaga ode mnie charakteru. Stawia przede mną każdego dnia inne wyzwania, podnosi adrenalinę, a jednocześnie daje satysfakcję z możliwości pomocy innym". Pogodzenie obowiązków służbowych, pasji, wyrzeczeń, ciężkich i regularnych treningów nie jest łatwe. Od małego uczono ją jednak, że tylko ciężką pracą można osiągnąć sukces. Jednocześnie przyznaje, że satysfakcja z osiąganych wyników, rekompensuje wszystkie trudy. Nie od dziś wiadomo, że sport to prawdziwa szkoła charakteru.

(zdjęcia z galerii prywatnej)