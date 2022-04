Policjantka Mistrzynią Polski w kickboxingu Data publikacji 05.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Posterunkowy Patrycja Borys z białostockiej patrolówki mistrzynią Polski w kickboxingu. Swoją przygodę z tą dziedziną sportu rozpoczęła 5 miesięcy temu. Wcześniej nasza koleżanka wielokrotnie zdobywała Mistrzostwo Polski w boksie.

W miniony weekend w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się Mistrzostwa Polski w kickboxingu. W zawodach wzięła udział policjantka z białostockiej patrolówki, posterunkowy Patrycja Borys. Funkcjonariuszka przygodę z kickboxingiem rozpoczęła niedawno, bo zaledwie 5 miesięcy temu. Jednak ciężka, systematyczna praca doprowadziła naszą 22-letnią koleżankę na najwyższe podium mistrzostw.

Do niedawna posterunkowy Patrycja Borys triumfowała w nieco innej dyscyplinie sportu, w boksie. Policjantka wielokrotnie stawała na najwyższym podium zawodów bokserskich, deklasując swoje rywalki. Jej największe osiągnięcie to tytuł mistrzyni Europy, który zdobyła w 2018 roku, natomiast w 2015 i 2016 roku brązowy medal mistrzostw. Patrycji nie zabrakło również na Mistrzostwach Polski w boksie, gdzie w czterech kolejnych latach od 2015 do 2019 roku stanęła na najwyższym podium. W tym samym czasie była również reprezentantką Kadry Narodowej. Z kolei Mistrzostwa Świata w 2017 i 2018 roku przyniosły naszej koleżance 5 miejsce.

Na co dzień posterunkowy Patrycja Borys pełni służbę w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Poza godzinami służby swoje pasje sportowe realizuje w jednym z białostockich klubów sportowych.