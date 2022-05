Pościg za poszukiwanym nietrzeźwym i bez uprawnień Data publikacji 25.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca audi nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Mundurowi po krótkim pościgu zatrzymali 38-latka. Okazało się, że mężczyzna ma ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, jest poszukiwany i ma cofnięte uprawnienia. Białostoczanin odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także popełnione wykroczenia.

Wczoraj w nocy policjanci z białostockiej patrolówki na ulicy Piłsudskiego zauważyli kierowcę audi, który jechał uszkodzonym autem bez włączonych świateł. Mundurowi wydali kierowcy sygnał świetlny i dźwiękowy do zatrzymania się, jednak siedzący za kierownicą mężczyzna zlekceważył polecenia i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Pirat drogowy uciekał ulicami w centrum miasta, na Sienkiewicza porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo. Po chwili 38-letni białostoczanin był w rękach policjantów. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał ponad 1,5 promila alkoholu w w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że jest on także poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów. Z tego też powodu mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. 38-latek trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzuty. Za niezatrzymanie się do kontroli grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości kara do 2 lat pozbawienia wolności. 38-latek odpowie również za popełnione wykroczenia.

