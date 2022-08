POSZUKIWANY EUROPEJSKIM NAKAZEM ARESZTOWANIA WPADŁ W SUPRAŚLU Data publikacji 19.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez 4 lata ukrywał się za granicą przed wymiarem sprawiedliwości. 43-letni mieszkaniec powiatu wysokomazowieckiego, poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wpadł w Supraślu w ręce dzielnicowego z miejscowego komisariatu. Najbliższe 3 lata spędzi w areszcie.

Od 2018 roku 43-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą. Wpadł wczoraj w Supraślu, kiedy to dzielnicowy z miejscowego komisariatu otrzymał informację, że z terenu budowy może odjechać nietrzeźwy kierowca. Aby temu zapobiec, mundurowy pojechał i zastał 43-letniego mieszkańca powiatu wysokomazowieckiego. Mężczyzna stwierdził, że wcale nie zamierzał wsiadać za kierownicę, gdyż wcześniej wypił alkohol. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 43-latek jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania do odbycia kary 3 lat pozbawienia wolności za paserstwa mienia znacznej wartości. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.