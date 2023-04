Policjanci zatrzymali oszustów, a dzięki wsparciu rodziny seniorka nie straciła oszczędności Data publikacji 29.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane o usiłowanie oszustwa. Seniorka o mały włos nie straciła 10 tysięcy złotych. Na szczęście seniorka nie była sama w mieszkaniu i dzięki czujności członków rodziny oszust uciekł bez pieniędzy. Zatrzymani to 27-latek i 35-latka. Usłyszeli już zarzuty usiłowania oszustwa. Decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Białostoccy policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane o usiłowanie oszustwa. Do zdarzenia doszło na początku kwietnia. Wówczas do 80–latki zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika poczty. Wypytywał o dane adresowe, bo chciał dostarczyć przesyłki polecone. Mieszkanka Białegostoku bez wahania podała swoje dane. Po chwili zadzwonił kolejny mężczyzna podający się tym razem za funkcjonariusza policji. Twierdził, że osoba z którą wcześniej rozmawiała to oszust. Przekazał również informacje, że pod adres kobiety przyjadą patrole policji oraz przyjdzie funkcjonariusz, który sfotografuje i zabierze pieniądze. Na szczęście seniorka nie była sama w mieszkaniu i dzięki czujności członków rodziny oszust uciekł bez pieniędzy. Zatrzymani 27-latek i 35-latka to mieszkańcy województwa mazowieckiego. Usłyszeli już zarzuty usiłowania oszustwa. Decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.