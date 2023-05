Pod osłoną nocy wykręcał katalizator - został zatrzymany Data publikacji 26.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzieże i usiłowania kradzieży katalizatorów. 30-letniego obywatela Gruzji, który pod osłoną nocy wykręcał katalizator z auta, zauważył świadek. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już 4 zarzuty kradzieży i 2 zarzuty usiłowania kradzieży. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Dyżurny białostockiej komendy otrzymał zgłoszenie, że pod blokiem na parkingu na osiedlu Słoneczny Stok, mężczyzna pod osłoną nocy próbuje wykręcić z auta katalizator. Gdy zorientował się, że jest obserwowany, uciekł między bloki, pozostawiając podniesiony na kostkach brukowych pojazd i klucze. Interweniujący policjanci z białostockiej patrolówki znając rysopis sprawcy, zauważyli i zatrzymali go kilkaset metrów dalej. Okazał się nim 30-letni obywatel Gruzji. Mężczyzna miał ubrudzone ręce i ubranie. Nie potrafił wytłumaczyć policjantom, co robił o tej porze między blokami. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Pracujący nad sprawą policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu ustalili, że mężczyzna odpowiedzialny jest również za kradzieże innych katalizatorów w mieście. 30-latek usłyszał już 4 zarzuty kradzieży i 2 zarzuty usiłowania kradzieży katalizatorów. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.